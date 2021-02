La BAD, partenaire stratégique du G5 Sahel pour renforcer l’accès à l’énergie durable

L’Alliance Sahel tient ce lundi 15 février, à N’Djamena, sa deuxième assemblée générale en marge du sommet des cinq pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) et la France prévu dans la capitale tchadienne.

La Banque africaine de développement a pris une part active à la création en juillet 2017 à Paris, de l’Alliance une plateforme de coopération internationale visant à stimuler le développement et la stabilité dans la région du Sahel.

Dans la recherche d’une meilleure synergie entre les différents partenaires au développement présents dans la région, l’Alliance Sahel a confié le rôle de chef de file du groupe de travail Agriculture, développement rural et sécurité alimentaire à la Banque africaine de développement. La longue et solide expérience de la Banque au Sahel, dans la mobilisation et la maîtrise de l’eau, le développement agro-pastoral et la pêche ainsi que la gestion durable des ressources naturelles, a convaincu les partenaires de l’Alliance Sahel de porter leur choix sur elle pour assumer ce leadership.

Pour la Banque, l’agriculture et la sécurité alimentaire sont des enjeux de toute première importance de sa stratégie « Nourrir l’Afrique », une de ses cinq grandes priorités stratégiques dénommées « High 5 ».