La Badira se mobilise pour accueillir les Tunisiens rapatriés

L’hôtel La Badira a décidé de prendre en charge les Tunisiens rapatriés pour qu’ils soient confinés dans cet hôtel de luxe pour une durée de 14 jours, et ce en coordination avec le ministère du tourisme.

Dans le cadre de l’appui à l’effort national dans sa lutte contre le coronavirus, les équipes de La Badira se sont mobilisés pour préparer l’hôtel afin de les accueillir dans les meilleures conditions.

”Les images des Tunisiens refusant d’être hébergés en foyers universitaires nous ont bouleversés, et nous nous sommes spontanément proposés d’ouvrir nos portes pour héberger nos compatriotes pour 14 jours de confinement, en coordination avec le ministère du tourisme”, lit-on dans le communiqué.

”Aujourd’hui nous sommes fin prêts et devrions recevoir nos chers invités ce soir. Aucun effort ne sera épargné afin de rendre ce “séjour forcé” le plus supportable possible, ajoute le somptueux hôtel qui précise que l’État avait choisi d’acheter les repas auprès de Tunisie Catering”, ajoute le communiqué.