La balance commerciale alimentaire déficitaire de 1952,4 MD à fin novembre

La balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de 1952,4 MD au cours des onze premiers mois de 2021, contre un déficit de 678,8 MD, durant la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi un taux de couverture de 66,7% en 2021, contre 86,7% en 2020, selon la note sur la « La balance commerciale alimentaire à fin novembre 2021 », publiée lundi, par l’ONAGRI.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont baissé de 11,2%, alors que les importations ont augmenté de 15,4%.

Le déficit enregistré est essentiellement, le résultat de l’accroissement du rythme des importations des céréales (+25,9%), d’une part et la baisse des exportations de l’huile d’olive (-32,5%) d’autre part.

Les prix à l’exportation ont observé une hausse de 42,5% pour l’huile d’olive et de 20,9%, pour les tomates, par rapport à la même période de l’année précédente. Par contre ceux des dattes, des agrumes et des produits de la pêche ont diminué respectivement de 12,1%, 7,2% et de 2,5%.

A fin novembre 2021, l’ONAGRI note aussi une diminution importante des importations de pomme de terre, des viandes, et de sucre.



Les prix à l’importation des céréales ont augmenté de 22,5% pour le blé dur, de 29,8% pour le blé tendre, de 34,9% pour l’orge et de 52,8% pour le maïs. Il en est de même pour le prix des huiles végétales (+41,6%), du lait et dérivés (+15,3%) et du sucre (+13,8%), alors que les prix des viandes et de la pomme de terre se sont repliés respectivement, de 37,8% et 9,3%.

Il est à rappeler que le déficit de la balance commerciale globale du pays à fin novembre 2021 a connu une hausse de 25,6% (-14653,8 MD en 2021 contre -11666,6 MD en 2020).



Le total des importations est passé de 46617,0 MD en 2020 à 56723,4 MD en 2021 soit une croissance de 21,7%. Les exportations ont augmenté de 20,4% passant de 34950,4 MD à 42069,6 MD.

Les deux groupes de produits de l’énergie et des matières premières et demi-produits ont représenté ensemble 47,3% des importations totales du pays.

Les exportations alimentaires ont représenté 9,3% des exportations totales. Les importations alimentaires ont représenté 10,3% des importations totales.

La part du déficit de la balance commerciale alimentaire dans le déficit de la balance commerciale globale a augmenté de 7,5 % par rapport à la même période de l’année dernière passant de 5,8% à 13,3%.