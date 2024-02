Balance commerciale alimentaire : Un excédent de 496 MDT, à fin janvier 2024

La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 496 millions de dinars tunisiens (MDT), au cours du mois de janvier 2024, contre un déficit de 151 MDT, en 2023, enregistrant ainsi, un taux de couverture de 202,8% contre 79,2% en janvier 2023, selon des données publiées jeudi par l’Observatoire National de l’Agriculture. Cette amélioration est expliquée par l’accroissement des exportations alimentaires de 70,5%, en raison de la hausse essentiellement des exportations de l’huile d’olive (+125%) et des produits de la pêche (+108,5%).

En revanche, les importations ont régressé de 33,4%, au vu de la baisse, notamment, des importations de céréales (-42,5%), des huiles végétales (-58,0%) et du sucre (-77,2%). Le redressement de la balance commerciale alimentaire a été favorisé, en outre, par l’augmentation du prix moyen de l’huile d’olive (+78,9% à 27,04 DT/kg) et la diminution des prix à l’importation des produits céréaliers. En effet, le prix du blé dur a régressé de 16,8%, celui du blé tendre a baissé de 27,8%, et les prix de l’orge et du maïs ont diminué respectivement de 34,5% et de 24,4%. Durant le premier mois de l’année 2024, les importations alimentaires ont représenté 8,5% des importations totales du pays, alors que les exportations alimentaires ont représenté 19% des exportations globales.