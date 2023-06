La balance commerciale des produits de la pêche enregistre un excédent de 83,2 MD, à fin avril

La balance commerciale des produits de la pêche a enregistré, durant les quatre premiers mois de l’année 2023, un excédent de 83,2 millions de dinars, soit en baisse de 19,4%, par rapport à la même période de 2022, selon des données de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) publiées lundi.La valeur des exportations des produits de la pêche a légèrement régressé, à fin avril 2023, de -3,7% en quantité à 10,3 mille tonnes et de -3,6% en valeur à 200,5 MD, en comparaison avec la même période de l’année écoulée.S’agissant de la moyenne des prix à l’exportation, elle est restée presque inchangée au niveau de 19,5 D/KG.Les espèces les plus exportées sont les poissons, les crustacés, les conserves et les semi-conserves.Les exportations tunisiennes de produits de la pêche se répartissent sur 37 destinations, notamment l’Italie, premier importateur (elle accapare 35,5% du total des exportations), suivie de la Libye (19,4%), des Emirats Arabes Unies (13,7%) et de l’Espagne (9,7%).Pour ce qui est des importations des produits de la pêche, elles ont évolué de 5,8%, en quantité et de 11,7% en valeur, à fin avril 2023. Les prix à l’importation ont connu une légère hausse, passant de 5,5 D/kg, à 5,8 D/kg.Les poissons congelés (thon congelé) destinés à l’industrie sont les principales espèces importées (81,5%).

