La balance commerciale des produits de la pêche excédentaire de 286 MD à fin novembre 2023

La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 286 millions de dinars (MD) à fin novembre 2023. Cet excédent est en baisse de 26,3%, par rapport à celui réalisé à fin novembre 2022 (388 MD), selon des données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), publiées hier vendredi.

Les exportations des produits de la pêche se sont établies à 32 mille tonnes d’une valeur de 712 MD, à fin novembre 2023, soit un repli de 6% en valeur et de 3% en quantité par rapport à la même période de 2022.

L’ONAGRI a fait également, état d’une baisse de 0,3% des prix à l’exportation par rapport à novembre 2022 (22,3 D/KG). Les espèces les plus exportées sont les poissons (13,2 mille tonnes), les crustacés (9,2 mille tonnes), les conserves et les semi-conserves (7,2 mille tonnes).

Les exportations tunisiennes de produits de la pêche se répartissent sur 45 destinations. L’Italie en est le premier importateur (33%), suivie par la Libye (17%) et l’Espagne (13%).

La valeur des importations des produits de la pêche a augmenté de 16,1%, à 426 MD à fin novembre 2023. Les quantités importées ont enregistré une hausse de 17% à 69 mille tonnes. Les prix à l’importation ont stagné par rapport à la même période de 2022, s’établissant à 6,2 D Kg.

Les quantités importées sont destinés à l’industrialisation à raison de 64% (thon congelé et anchois), à l’engraissement (20%) et à l’approvisionnement du marché (16%)

