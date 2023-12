La balance énergétique se creuse. Voici pourquoi

« Les échanges commerciaux du secteur industriel avec l’extérieur ont porté la marque de la poursuite de la progression des exportations des industries mécaniques et électriques à fin septembre 2023 (+18,3% contre +13% un an plus tôt) contre une décélération de celles des industries du textile, habillement et cuirs (+10,5% contre +22,8%) en relation avec la baisse de la demande émanant de la Zone Euro ». Ainsi parlait la récente note de conjoncture d’octobre 2023, publiée par la BCT.

Selon la même sources, les exportations du secteur agro-alimentaire ont enregistré, durant la même période, un ralentissement (+17% contre +32,1%), suite au repli de la production de l’huile d’olive. En revanche, les exportations des mines, phosphate et dérivés ont connu, à fin septembre 2023, une forte contraction, soit -23,9% contre +72,1% en rapport avec la baisse de la production nationale du phosphate (2,27 millions de tonnes contre 2,72 millions à fin septembre 2022). Parallèlement, les importations du secteur ont affiché, au terme du mois de septembre 2023, un net ralentissement pour les biens d’équipement (+0,1% contre +14%) et une contraction pour les matières premières et demi-produits (-6,4% contre +34,9%).

En ce qui concerne la balance énergétique, le déficit s’est creusé , durant les neuf premiers mois de l’année 2023, passant à 7.607 MDT contre 7.042 MDT un an plus tôt. Ceci est dû, principalement, à la contraction des exportations à un rythme plus aigu que celui des importations (-38,2% et -8,3%, respectivement, contre +85,4% et +101,6%, un an plus tôt) à cause du repli de la production nationale du pétrole brut (-5% à fin septembre 2023) et de gaz naturel (-10%). Par conséquent, le taux de couverture s’est détérioré de11,5 points de pourcentage, pour revenir à 23,8%.