La Banque de France prévoit moins de croissance et plus d’inflation

La guerre en Ukraine va pénaliser l’économie française, même si les chocs subis vont s’estomper progressivement à l’horizon 2024. C’est ce que prévoit la Banque de France, qui a publié ses prévisions dimanche, en deux scénarios, l’un qualifié de « conventionnel », tablant sur un prix du pétrole en 2022 à 93 dollars, et l’autre « dégradé », fondé sur un prix atteignant 119 dollars. Deux scénarios « possibles » selon le directeur général de l’institution, Olivier Garnier, qui se dit incapable « de dire lequel est le plus probable » . Ceci, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi ses prévisions de croissance pour la zone euro de 0,5 point pour 2022, à 3,7% (et a publié trois scénarios différents pour les années à venir en fonction de la sévérité de l’impact attendu de cette guerre et des sanctions).

En 2022, la croissance de l’économie française devrait ainsi baisser de 0,5 à 1,1 point de pourcentage à cause du conflit, selon la banque centrale. Le produit intérieur brut (PIB) français progressera en effet de 3,4% en 2022 selon le premier scénario, mais de seulement 2,8% selon le deuxième. Or, sans la guerre, la Banque de France aurait relevé sa prévision de croissance de 3,6% à 3,9%, a-t-elle précisé.

Quant à l’inflation, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) devrait atteindre cette année 3,7%, selon le premier scénario, et 4,4% selon le second. Cet indicateur s’est élevé à 4,1% sur un an en France en février, mais selon les modélisations réalisées par la Banque de France avant la guerre, il devait revenir aux alentours de 2% avant la fin 2022.