La Banque d’Israël réduit ses taux d’intérêt

La Banque d’Israël a décidé ce lundi de réduire ses taux d’intérêt de 25 points de base pour les ramener à 4,5 %. Il s’agit du premier changement de trajectoire depuis que la banque a commencé à augmenter régulièrement les taux d’intérêt en avril 2022.

Cette décision intervient dans un contexte d’incertitude croissante quant aux coûts économiques et à la durée de la guerre en cours avec Hamas.

« La guerre a des conséquences économiques significatives, à la fois sur l’activité économique réelle et sur les marchés financiers », a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

« Il existe une grande incertitude quant à la gravité et à la durée attendues de la guerre, ce qui affecte à son tour l’ampleur de l’impact sur l’activité », a-t-elle affirmé. La décision politique d’abaisser les coûts d’emprunt intervient après le maintien du taux directeur à 4,75 % depuis juillet et alors qu’Israël est engagé depuis près de trois mois dans la guerre avec le Hamas. Afin de réduire l’inflation croissante, la Banque d’Israël a régulièrement augmenté les taux d’intérêt, qui sont passés d’un niveau record de 0,1 % en avril 2022 à 4,75 % en juillet 2023.

