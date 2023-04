La Banque mondiale assure « aller de l’avant «  avec la Tunisie

La Banque mondiale est en train de définir son approche de la Tunisie et de l’Égypte, deux des États souverains les plus en difficulté du Moyen-Orient élargi qui cherchent des financements extérieurs face à la pression incessante qui pèse sur leurs économies.

Son vice-président pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a déclaré que la Banque ne reviendrait pas sur son soutien à la Tunisie, après avoir temporairement interrompu certaines discussions à la suite d’une flambée de violence à l’encontre de migrants subsahariens, attribuée en partie à des déclarations faites par le président tunisien Kais Saied.

Lors d’une interview à Washington, il a également mis en garde l’Égypte qui, selon lui, doit prendre des mesures « plus nombreuses et plus rapides » pour réduire l’empreinte de l’État dans l’économie.

Les autorités égyptiennes « vont dans la bonne direction, mais elles ne vont jamais assez vite en matière de réformes », a déclaré Belhaj mercredi. « Ce que nous voyons aujourd’hui en Égypte est une situation qui n’est pas aussi stable que nous le souhaiterions.

Les institutions multilatérales telles que la Banque mondiale sont à nouveau sous les feux de la rampe, car certains pays en développement sont confrontés à des risques accrus de surendettement, alors même qu’ils doivent faire face à une croissance économique plus lente et à une augmentation de la pauvreté et de la faim.

Au Moyen-Orient, la Tunisie et l’Égypte s’avèrent particulièrement vulnérables, car le coût mondial des produits de base a grimpé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an. L’Égypte s’est à nouveau lancée dans une restructuration économique visant à obtenir l’aide du Fonds monétaire international et de ses alliés régionaux.

Entre-temps, la Tunisie a conclu un accord avec le FMI au niveau des experts en octobre, mais cet accord n’a pas encore été soumis à l’approbation des administrateurs du Fonds. En mars, la Banque mondiale a déclaré que les discussions sur son cadre de partenariat avec la Tunisie – qui décrit les « orientations stratégiques pour les engagements opérationnels » de 2023 à 2027 – avaient été suspendues.

Lors de l’interview, Belhaj a déclaré que la banque prévoyait de relancer ces discussions et que le cadre serait soumis au conseil d’administration à la mi-juin. Pour l’année fiscale se terminant en juin, la Banque mondiale envisage des programmes d’environ 500 millions de dollars pour la Tunisie, a-t-il dit, cité par Bloomberg.

« Nous allons de l’avant avec le pays », a-t-il déclaré. « Les relations avec la Tunisie n’ont pas changé. Nous continuons à financer nos opérations », a-t-il assuré.