La Banque Mondiale dément les statistiques qui lui sont attribuées sur la pauvreté en Tunisie

La Banque mondiale a souhaité clarifier dans un communiqué publié mardi, sa position concernant les récents articles publiés dans les médias tunisiens et sur les réseaux sociaux, lesquels indiquent qu’environ 500 000 Tunisiens vivent avec moins de 4 dinars par jour..

“Les principales sources de données de la Banque mondiale pour chaque pays proviennent d’institutions nationales travaillant sur les statistiques et les données macroéconomiques, telles que les ministères, les instituts nationaux de la statistique et la banque centrale du pays. Cela dit, aucun des rapports de la Banque mondiale auxquels les médias font référence, “Mettre fin à la pauvreté. Investir dans les opportunités” et “Accélérer la réduction de la pauvreté en Afrique”, ne contient ces chiffres ou ce qui s’y rapporte”.

“En 2013, le Groupe de la Banque mondiale a adopté deux nouveaux objectifs pour guider son travail : mettre fin à l’extrême pauvreté et renforcer la prospérité partagée. Plus précisément, ces objectifs visent à réduire l’extrême pauvreté dans le monde à moins de 3% d’ici 2030 et favoriser la croissance des revenus des 40% les plus pauvres de la population de chaque pays”.

Les calculs les plus récents de la Banque mondiale sur la pauvreté en Tunisie sont accessibles sous le lien suivant (anglais) :

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/TUN

Selon ces données, le taux de pauvreté en Tunisie est de 15,2% (2015).