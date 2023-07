La Banque mondiale disposée à poursuivre l’appui des programmes de la Tunisie dans le domaine social

Le représentant résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, a exprimé la disposition de la banque à poursuivre l’appui des programmes de la Tunisie dans le domaine social, en particulier ceux relatifs au renforcement de l’entreprenariat féminin, à l’approche de développement fondée sur le genre et à la promotion des services destinés à la petite enfance, en particulier dans les zones rurales.

Reçu, vendredi, par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, Amal Belhaj Moussa, Alexandre Arrobbio et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance des programmes du ministère dans le domaine social, qui s’inscrivent dans le cadre de l’inclusion sociale des enfants issus de familles à faible revenu et des femmes rurales.

La rencontre a permis de passer en revue les principaux programmes du ministère dans les domaines de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, la gestion stratégique des questions relatives au changement climatique et à la femme ainsi que le renforcement du rôle social de l’Etat pour garantir l’égalité des chances aux enfants tunisiens dans l’accès à la l’éducation préscolaire, notamment dans les zones intérieures et les régions prioritaires.

La rencontre a également porté sur les programmes des jardins d’enfants publics et de l’autonomisation économique des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire qui a profité à un millier de bénéficiaires en zones rurales, en plus du programme national pour l’entreprenariat féminin et l’investissement « Raidat » qui a financé 2043 projets au cours des dix derniers mois et Le programme « Samida », le premier du genre au niveau national et dans le monde arabe pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violences.

Les deux parties ont convenu d’approfondir davantage la concertation à travers la création de commissions techniques mixtes en coordination et sous l’égide du ministère de l’économie et de la planification.

