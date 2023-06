La Banque mondiale finance un programme PPP dans le domaine de l’assainissement en Tunisie

Le gouvernement tunisien et la Banque mondiale ont signé un accord de prêt de 113,6 millions d’euros pour le projet d’appui au partenariat public-privé (PPP) dans le secteur de l’assainissement en Tunisie, qui vise à améliorer la qualité des services de gestion des eaux usées dans certaines régions du pays.

Les activités du projet d’appui aux PPP dans le domaine de l’assainissement en Tunisie s’articuleront autour de trois composantes : la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures de gestion des eaux usées, en soutenant la mise en œuvre de la rénovation des infrastructures de gestion des eaux usées ; l’exploitation et la maintenance des infrastructures de gestion des eaux usées ; et le renforcement institutionnel et la gestion de projet, en soutenant l’ONAS dans l’amélioration de sa capacité à développer, gérer, suivre et rendre compte des transactions PPP.

Le projet vise à renforcer la capacité de l’ONAS à gérer efficacement les contrats de PPP liés à la fourniture de services d’assainissement.

« Ce projet permettra d’améliorer les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour environ deux millions de bénéficiaires directs – plus de 500 000 ménages – dans six gouvernorats au cours des dix années de mise en œuvre, dont près de la moitié sont des femmes et des filles », a déclaré Alexandre Arrobbio, directeur de la Banque mondiale pour la Tunisie. « Compte tenu de son engagement à long terme dans le secteur et du soutien continu apporté à l’ONAS, depuis sa création en 1974, à travers huit projets financés par la Banque mondiale, cette dernière est bien placée pour soutenir cette initiative ».

Le projet est également bien aligné avec le soutien d’autres partenaires de développement de l’ONAS, tels que l’Agence française de développement (AFD), la Banque islamique de développement, et les gouvernements de l’Allemagne et du Japon.

Les défis auxquels la Tunisie est confrontée en matière d’approvisionnement en eau et de services d’assainissement sont les suivants :

Environ 360 000 personnes utilisent encore des services d’assainissement non améliorés.

La majorité de la population n’ayant pas accès aux égouts vit dans les zones rurales.

Les eaux usées générées par plus de 1,7 million de résidents urbains ne sont pas traitées.

24 % des stations d’épuration gérées par l’ONAS fonctionnent au-delà de leur capacité hydraulique.