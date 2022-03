La Banque mondiale prête à investir dans les ER et à soutenir la Steg

Le directeur régional de la Banque mondiale pour les infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), Paul Noumba Um a exprimé, mercredi, la prédisposition de son institution à investir dans le secteur des énergies renouvelables en Tunisie et à fournir un appui technique aux établissements exerçant dans ce secteur.

Reçu par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Genji, le responsable de la Banque mondiale qui était accompagné d’une délégation de haut niveau, a souligné que l’institution financière est également prête à apporter un appui à la Société Tunisienne du Gaz et de l’Electricité (STEG) afin de d’améliorer sa productivité et de développer son réseau national de raccordement électrique.

Lors de cette rencontre qui a été marquée par la présence d’ Alexandre Arrobbio, Représentant Résident de la Banque mondiale en Tunisie, la ministre a rappelé le programme solaire tunisien visant à porter la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité à 30% à l’horizon 2030.