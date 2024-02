La Banque Mondiale prête à poursuivre son soutien à la Tunisie dans sa lutte contre les impacts des changements climatiques

« La Banque Mondiale (BM) est prête à poursuivre son appui à la Tunisie et à mettre en œuvre les programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des émissions de dioxyde de carbone pour éviter leurs répercussions sur la chaine de création de valeurs », a indiqué, vendredi, le vice-président de la BM, pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Férid Belhaj, lors d’une entrevue, au palais du Gouvernement à la Kasbah, avec le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani.

Lors de cet entretien, Hachani, cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, s’est félicité des relations établies entre la Tunisie et la Banque Mondiale dans les différents domaines, évoquant l’état d’avancement de certains projets financés par la Banque et les futures opportunités de coopération entre les deux parties.

