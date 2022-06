La Banque mondiale prévoit pour la Tunisie  un taux de croissance de 3% en 2022

Le taux de croissance en Tunisie devrait être de 3% en 2022, atteindre 3,5% en 2023 et se replier à 3,3% en 2024, d’après le rapport « Perspectives économiques mondiales» (Juin 2022), publié mardi, par la Banque Mondiale.

«En Tunisie, la reprise est modeste et le chômage, tout en diminuant, reste élevé »….«Le pays est confronté à des conditions économiques difficiles, avec une grande incertitude politique, une faible mise en œuvre des réformes et d’importants déficits budgétaire et courant », souligne la BM.