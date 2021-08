La Banque mondiale réaffirme son appui à la Tunisie

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj a réitéré, au cours de sa rencontre lundi, avec Sihem Boughdiri Nemsia chargée de la gestion du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, l’engagement de la BM à continuer à appuyer la Tunisie dans son processus démocratique et de transition économique souhaitée.

Il a souligné que la BM suit l’évolution de la situation en Tunisie et les messages importants portant sur l’amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, ajoutant que la Tunisie dispose des capacités et des opportunités qui lui permettent de surmonter cette conjoncture, selon un communiqué du ministère de l’économie.

Il a déclaré que la BM œuvre à fournir l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre des réformes économiques et sociales, notamment les programmes de protection sociale et les projets liés au soutien de la femme rurale.

Nemsia a, de son côté, souligné l’importance des réformes envisagées, appelant les partenaires de la Tunisie, en premier lieu la BM, à continuer à apporter à un rythme plus élevé et plus flexible leur appui, de manière à tenir compte des priorités nationales et de la situation exceptionnelle que traverse le pays.