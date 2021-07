La STB voudrait étendre son champ d’accompagnement des opérateurs économiques en Afrique notamment, en développant son réseau de partenaires et de succursales, sur le continent. Il s’agit notamment de la SONIBANK, implantée au Niger et au Bénin et qui verra bientôt le jour au Togo et au Burkina Faso.

