La bataille de la Tunisie est une bataille d’existence 

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, a souligné aujourd’hui, dimanche, à Al-Hamma (gouvernorat de Gabès) que la bataille que la Tunisie doit mener, aujourd’hui, est une bataille d’existence et une bataille socioéconomique, ajoutant que le pays doit compter sur lui même au lieu de faire appel aux autres.

Présidant la commémoration du 95e anniversaire du décès du militant Mohamed Ali Hami, Taboubi a déclaré aux médias que la Tunisie possède tous les attributs de réussite à condition de l’instauration d’un climat de confiance et d’une véritable solidarité nationale pour un avenir meilleur.

Il a déclaré que Mohamed Ali Hammi était en avance sur son temps puisqu’il a évoqué depuis 1924, quoique d’une manière différente, l’économie sociale et solidaire, appelant à développer cette économie et activer la loi y afférente.

La commémoration du 95e anniversaire du décès du militant syndical Mohamed Ali Al-Hami a démarré hier, samedi, au siège de l’Union régionale du travail à Al-Hamma par l’organisation d’une conférence sur le thème « le secteur de la santé publique à Gabès : problèmes et solutions » et d’une soirée poétique animée par Mohamed Mlaouah.

