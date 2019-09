La BCT a des projets stratégiques avec son homologue d’Ukraine

La Banque nationale d’Ukraine (NBU) et la Banque centrale de Tunisie (BCT) ont signé un protocole d’accord qui vise à développer un cadre de partage des informations et des compétences dans différents domaines, notamment la communication, la transformation, la politique monétaire et la réglementation monétaire”, selon le service de presse de l’institut d’émission ukrainien.

Le gouverneur de la NBU, Yakiv Smolii, a indiqué que la NBU s’était considérablement développée pour devenir une institution puissante et indépendante dotée d’une vaste expertise et d’approches novatrices en matière de banque centrale traditionnelle.

“J’espère que notre coopération et notre volonté de partager nos réalisations contribueront au développement futur de la Banque centrale de Tunisie moderne”, a déclaré le gouverneur de la NBU.

La Gouverneure de la BCT, Marouane El Abassi, a quant à lui, souligné l’importance de ce mémorandum d’accord, qui permettrait à la BCT de collaborer avec une institution à l’origine des meilleures pratiques.

«Nous partageons des similitudes avec la NBU, en particulier dans la gestion des phases de transitions politiques et économiques. Les aspects de politique monétaire, de communication et de transformation font partie des projets stratégiques sur lesquels l’expérience de la BNU apportera un soutien indéniable à la CBT », a-t-il déclaré.