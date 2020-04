La BCT adopte une politique monétaire proactive face au Covid-19

Depuis décembre 2019, date de l’apparition du coronavirus en Chine, l’économie mondiale fait face à une crise sanitaire majeure engendrée par le Covid-19. Les incidences de la propagation internationale de cette pandémie et les mesures prises par chaque pays quant au confinement, par crainte de contamination virale, ont précipité la fermeture des frontières entre les pays. Les interruptions soudaines de l’activité économique devraient impacter les indicateurs économiques et financiers internationaux, relève la Banque centrale de Tunisie dans un communiqué en date de mars 2020.

Bien que la durée et l’acuité de la pandémie de Covod-19 soient entourées d’une forte incertitude quant à leur horizon temporel, qu’il s’agisse d’un choc de court terme ou bien ayant un caractère plus permanent, les Gouvernements et les Banques centrales dans plusieurs pays touchés se sont précipités pour mettre en place un ensemble de mesures drastiques leur permettant de limiter la propagation de la pandémie et de circonscrire ses retombées sur leurs économies.

En Tunisie, le bilan du Covid-19 fait état de plus en plus de contaminés. Ce bilan est vraisemblablement porté à la hausse, considérant le degré de virulence élevé du virus. Au-delà des considérations sanitaires, l’économie tunisienne, dont le cycle économique est fondamentalement synchronisé avec celui de la Zone euro, devrait fortement se ressentir de la baisse de l’activité au niveau des principaux partenaires commerciaux.

Révision du scénario de la croissance

Ainsi, les retombées de la crise seraient perceptibles au niveau des indicateurs économiques, monétaires et financiers. Ce nouveau contexte amène à une révision significative du scénario initial de croissance économique ainsi que celui des équilibres économiques globaux à la lumière de l’ampleur de la crise qui laisse entrevoir en perspective une inflexion négative des indicateurs conjoncturels à partir du mois de mars 2020.

Dans ce contexte turbulent et de fortes incertitudes, et considérant les enjeux qu’implique cette situation et ses retombées immédiates et futures, et dans l’objectif de contribuer à atténuer ces effets négatifs, la Banque centrale a décidé d’agir de manière proactive.

Cette orientation a été favorisée par la détente de l’inflation qui est revenue d’un maximum de 7,7% en juin 2018 à 5,8% en février 2020, et par ses perspectives d’évolution au vu de l’ampleur de l’impact négatif de ce choc sur la demande globale.

Conscient de l’acuité de la crise, notamment sur le secteur productif, le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a décidé, le 17 mars 2020, de baisser de 100 points de base le taux directeur, le ramenant à 6,75%.

Comme conséquence, le taux de la facilité de dépôts à 24 heures et le taux de la facilité de prêt marginal ont été révisés à la baisse, pour s’établir à 5,75% et 7,75% respectivement. En outre, la Banque centrale a pris une série de mesures exceptionnelles de nature à appuyer l’action du Gouvernement dans la lutte contre les répercussions du Covid-19.

Parmi ces mesures, on peut citer l’assouplissement des conditions de fourniture de liquidité aux banques, dans le cadre de l’opération principale de refinancement et le moratoire d’échéances en faveur des entreprises.