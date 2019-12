La BCT appelle à échanger des types de billets de banque de 10 D et de 5 D, avant le 31 décembre 2019

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé lundi le public, à échanger les billets de banque de 10 dinars (type 1986, type 1994 et type 2005) et de 5 dinars (type 1993 et type 2008), avant le mardi 31 décembre 2019.

L’échange de ces billets de banque s’effectue aux guichets de la BCT à son siège à Tunis et ses succursales à Sfax, Sousse, Bizerte, Nabeul, Gabès, Gafsa, Kasserine, Kairouan, Médenine, Jendouba et Monastir, précise la BCT, dans un communiqué.

La BCT prévient, par ailleurs, qu’après le 31 décembre 2019, les types de billets de banque précités, qui n’auront pas été présentés à la BCT ne seront plus acceptés à l’échange.