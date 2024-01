La BCT compte, juste titiller les banques sur les taux d’intérêts

AM*

Afin de renforcer le dispositif normatif de la surveillance des pratiques de marché, un projet de circulaire a été élaboré permettant de fixer un ensemble d’exigences, que les banques et les établissements financiers doivent respecter avant et lors de la commercialisation de tout nouveau produit et service financiers et de fixer leurs conditions tarifaires.

La prochaine circulaire devrait insister notamment sur la préservation du principe de la liberté tarifaire dans le cadre du respect des principes de traitement équitable, de transparence et de non-discrimination, l’institutionnalisation d’une conduite commerciale saine envers les clients, la promotion d’une tarification juste, et la mise en place d’une communication claire et transparente.

En outre, ce projet de circulaire permet de fixer les règles de contrôle interne pour surveiller et évaluer en permanence le processus de commercialisation et de tarification des produits et services ainsi que la gestion des risques y afférents. Il renforce également la responsabilité de l’organe d’administration dans le pilotage d’une politique commerciale saine et juste.

Parallèlement, la BCT aspire à travers cet encadrement réglementaire des pratiques commerciales des banques à inculquer la culture de la transparence et du droit du client à l’information, moraliser le secteur et rendre les clients bancaires plus indépendants et autonomes dans leurs choix.

*Rapport 2022 de la supervision bancaire