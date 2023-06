La BCT prévoit que l’inflation continuera à baisser 

Réuni le 16 juin 2023, le conseil d’administration de la BCT (Banque Centrale de Tunisie) a noté ce qu’elle appelle « la détente graduelle de l’inflation », et non la baisse. Il a ensuite que « cette dynamique porte la marque de la détente de l’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » qui s’est atténuée à 9,3% en mai 2023, après 9,5% un mois auparavant et du ralentissement du rythme de progression des prix des produits administrés (5% contre 6,5% au mois d’avril 2023) ».

Il a cependant noté que les prix des produits alimentaires frais continuent leur ascension au rythme de 19% au mois de mai 2023 . « Le Conseil considère qu’en dépit de cette détente, l’inflation continue à se maintenir à des niveaux historiquement élevés comparativement aux capacités productives de l’économie ».

Les administrateurs de la BCT tempèrent cependant ce constat, en estimant que ses « récentes prévisions indiquent que l’inflation continuerait à baisser progressivement au cours des mois à venir, mais que les risques haussiers entourant cette tendance demeureraient relativement élevés. Une estimation à spectre très larges, pour ne pas qu’on leur en tienne rigueur.