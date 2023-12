La BCT prolonge d’une année la bonification des crédits pour les PME … mais pas toutes

Dans une circulaire en date du 15 décembre courant, la BCT (Banque Centrale de Tunisie) a prolongé d’une année la bonification par l’Etat, de l’intérêt des crédits octroyé aux PME. Il s’agit d’une prise en charge du différentiel entre le TMM et les crédits pour investissement accordés aux PME. Le communiqué n’a pas donné de précision, mais on trouve sur le site de la STB que cette bonification sera dans la limite de 3 points et la marge ne devrait pas dépasser les 3,5 %.

Cette bonification avait été accordée en 2019, au profit des PME exerçant dans le secteur de l’agriculture et les secteurs productifs, à l’exclusion des secteurs du commerce, des finances, de la promotion immobilière, de l’énergie et des mines, et pour les crédits d’investissement, pour la création ou l’extension comprise entre 150 mille et 15 MDT prolongement, restera ainsi valable jusqu’à fin décembre 2024 et se fera sur demande.