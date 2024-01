La BCT refuse toujours la transformation de La Poste en banque. Voici pourquoi

AM*

Depuis le début de son activité en avril 2017 et jusqu’à mi 2023, la commission d’agréments de la a tenu 29 réunions au cours desquelles près d’une cinquantaine de dossiers de demandes d’agrément lui ont été soumis.

Dans le cadre de sa mission légale d’octroi d’agréments préalables pour l’exercice de l’activité bancaire et financière, la commission d’agréments a statué sur les dossiers de demandes d’agrément suivants :

Agrément pour le franchissement du seuil du tiers dans le capital d’une banque dans le cadre des dispositions de l’article 34 de la loi n°2016-48 par un ancien actionnaire tunisien privé de la banque. 2 Agréments de principe pour la création d’établissements de paiement. 2 Agréments définitifs pour la création d’établissements de paiement dans le cadre des dispositions des articles 10, 20 et 24 de la loi n°2016-48. Refus de la demande d’agrément pour la transformation d’une société de leasing en une banque digitale pour insoutenabilité du modèle d’affaires présenté. Refus de deux dossiers d’agrément de principes d’établissements de paiement pour non-satisfaction de certaines conditions légales d’octroi d’agréments notamment celles relatives à l’assise financière des futurs actionnaires.

Par ailleurs, le secrétariat de la commission d’agréments a procédé à l’instruction en 2022 d’un dossier d’agrément déposé par la Poste Tunisienne pour l’exercice de l’activité de banque postale. Vu la portée stratégique de ce dossier et de ses enjeux, un comité tripartite a été constitué à cet effet regroupant les différentes parties prenantes à savoir des représentants du Ministère des Technologies et de la Communication, du Ministère des Finances et de la Poste pour mieux cerner et étudier les différents aspects et les problématiques y afférentes.

Les travaux de ce comité ont abouti à l’identification de plusieurs prérequis pour la transformation des services financiers de la Poste Tunisienne en banque. Ces prérequis vont au-delà de la nécessité de solutionner les aspects juridiques en relation avec le transfert des comptes postaux à la future banque postale et de l’instauration d’un cadre légal qui ne limite pas l’efficacité de la supervision de la BCT sur la nouvelle entité à créer, pour concerner la nécessité de mettre en place un cadre de gouvernance globale en ligne avec les standards bancaires, des moyens humains, techniques et financiers adaptés, un système d’information et comptable fiable et au diapason des standards internationaux et un dispositif de gestion des risques et de contrôle interne conforme à la réglementation bancaire.

