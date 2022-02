La BCT se dit « fortement préoccupée » et demande d’éviter le financement monétaire!

A propos de la situation économique et financière, le Conseil d’Administration de la BCT réuni mercredi, « exprime sa forte préoccupation quant au retard accusé dans la mobilisation des ressources extérieures nécessaires pour le financement du budget de l’Etat pour 2022. Il exhorte toutes les parties prenantes pour parvenir à un consensus sur le programme de réformes permettant d’engager des négociations, avec le Fonds Monétaire International, sur un nouveau programme ».

- Publicité-

Le Conseil, où siège aussi des représentants du ministère des finances, a aussi « souligné l’importance de l’engagement du Gouvernement à mener les réformes structurelles pour booster la croissance économique et assurer une gestion budgétaire saine qui donne accès aux ressources extérieures nécessaires pour le financement du budget de l’Etat pour 2022 et éviter tout recours au financement monétaire dont les conséquences seraient préjudiciables à la stabilité monétaire et financière.