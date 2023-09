La BCT serre la vis sur l’utilisation des lignes de crédits en devises de la BIRD

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a diffusé le 08-09-2023 une note aux banques et aux établissements de leasing portant sur les modalités d’utilisation et de remboursement de la ligne de crédit de EUR 115,6 millions accordée par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) au Gouvernement tunisien en vertu de l’Accord de Prêt signé le 10 février 2023 entre les autorités tunisiennes et la BIRD.

Selon le communiqué de la BCT, « cette ligne de crédit est destinée au financement du projet d’Appui à la Relance Economique des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Elle vise à améliorer l’accès des PME au financement à long terme, à travers trois composantes.

L. 1ère vise à consolidation des crédits en cours des PME viables sur des échéances à plus long terme à hauteur de EUR 23,7 millions. La seconde a pour objet l’octroi de nouveaux crédits à long terme aux PME viables à hauteur de EUR 90,5 millions pour financer, principalement, les investissements éligibles et accessoirement, les fonds de roulement. Et la 3ème contient 1,4 million d’€ et destinée à la mise en œuvre de la ligne de crédit.

Le communiqué de laBCT détaille ensuite les critères d’éligibilité des Institutions Financières Participantes (IFP), des PME et des Crédits.

On y trouve notamment le critère d’éligibilité en matière de gouvernance, d’assise financière et de respect des exigences environnementales et sociales, et l’obligation que les crédits octroyés à une PME ou aux PME appartenant au même groupe de sociétés ne dépassent pas le 1,5 MDT au titre de chacune des deux premières composantes. Le total des crédits cumulés est plafonné à 3 MDT. (Voir d’autres détails dans le communiqué).