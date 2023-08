La BCT s’intéresse aux effets du changement climatiques sur l’économie

Dans un « Working Paper », réalisé par Hager Ben Romdhane et Rached Bouaziz, pour le compte de la BCT (Banque Centrale de Tunisie), l’Institut tunisien d’émission s’intéressait aux effet des changements climatiques sur l’économie tunisienne. Un sujet d’importance et d’actu brûlante, dans une Tunisie qui vit à l’heure de la sécheresse et des pénuries et des coupures récurrentes d’eau.

« Dans l’ensemble, un choc climatique génère une contraction de l’économie tunisienne, à travers une baisse persistante de la production agricole qui est simultanément suivie d’une baisse persistante de la consommation et de l’investissement ». Selon les deux chercheurs tunisiens, « la recherche indique que le choc climatique a un impact important sur l’économie tunisienne à travers le secteur agricole. Précisément, un important mécanisme de contagion du secteur agricole au reste de l’économie permet au climat de se propager et de générer un cycle économique ».

Et pour atténuer l’impact du réchauffement climatique en Tunisie, les deux chercheurs estiment que « la stratégie d’adaptation devrait inclure, d’abord la nomination d’un Conseil national interministériel sur le climat pour améliorer la coordination des mesures d’adaptation au changement climatique, l’introduction de services d’assurance pour les dommages liés au climat dans l’agriculture avec un accent particulier sur les petits agriculteurs, le développement d’un label climat pour les produits agricoles particulièrement résilients aux impacts du changement climatique, et une politique budgétaire anticyclique » notamment.