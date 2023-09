La BCT veut tout savoir des crédits jusqu’au plus haut niveau de détail

La Banque Centrale de Tunisie lancera un dispositif de centralisation des données granulaires des crédits au niveau de la BCT. Dans un communiqué d’appel d’offre (Pdf) pour le choix du prestataire à charger de la mise en place de cette base de données, la BCT explique que l’objectif est de « garantir la stabilité financière à travers un meilleur suivi des risques micro et macro prudentiels en élargissant l’étendue de l’information sur le crédit et ce, par une collecte des données granulaires portant sur les données du contrat de crédit, les données financières et les informations comptables ». Par données granulaires, il est entendu le plus haut niveau de détail des données à propos des crédits.

