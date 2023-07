La Belgique signera l’accord sur l’imigration

La Belgique ratifiera dimanche l’accord conclu entre l’Union européenne et la Tunisie, a annoncé lundi la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor. L’accord conclu entre l’UE et la Tunisie prévoit qu’en échange d’un soutien financier, le gouvernement tunisien prendra des mesures pour stopper la traversée des migrants, écrit « The Brussels Times ».

« Il est absolument nécessaire de passer des accords avec les pays de l’UE d’où partent les bateaux transportant des réfugiés vers l’Europe, a déclaré De Moor à la radio flamande lundi matin. De Moor a souscrit à l’appel du Conseil flamand pour les réfugiés, pour des itinéraires sûrs et légaux, mais a souligné que les réfugiés qui embarquent sur des bateaux ne sont pas toujours poursuivis dans le pays d’origine.