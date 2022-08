La BERD aide la Tunisie à réformer le secteur des céréales et à en importer

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a signé un prêt souverain garanti de 150,5 millions d’euros à l’Office des Céréales de Tunisie ( OC) , pour financer des importations de blé tendre, de blé dur et d’orge, représentant jusqu’à 15 % des besoins de consommation annuels de la Tunisie.

La guerre en Ukraine a gravement affecté la capacité du pays à exporter des céréales et a entraîné des perturbations dans l’approvisionnement mondial en céréales et des hausses des prix mondiaux des produits de base , ce qui a un impact direct sur les pays du sud et de l’est de la Méditerranée – dont certains sont les plus grands importateurs de blé au monde (la Tunisie obtient deux tiers de ses céréales annuellement grâce aux importations).

La Banque a mobilisé 2 millions d’euros de subventions d’assistance technique pour soutenir la préparation et la mise en œuvre d’une réforme de la feuille de route du secteur et de l’entreprise, conformément au programme de réforme des entreprises publiques tunisiennes.

Les objectifs de la feuille de route sont de mettre en œuvre un plan d’action préparé par des experts et impliquant les parties prenantes concernées pour remédier aux faiblesses structurelles actuelles du secteur céréalier, ce qui conduira à une libéralisation progressive des importations de céréales ; et de guider la réforme de l’ODC vers sa commercialisation, avec des améliorations de l’efficacité opérationnelle et des normes de gouvernance d’entreprise.

L’OC est une entreprise étatique, sous la tutelle du ministère tunisien de l’Agriculture. Il est chargé de l’approvisionnement international et national, du stockage, de la vente et de la distribution du blé en Tunisie.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 1,5 milliard d’euros à travers 59 projets dans le pays, tant dans le secteur privé que public.