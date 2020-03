La BERD annonce la création d’un fonds d’urgence d’un montant de 1 milliard d’euros face au coronavirus

En réponse à la crise du COVID-19 qui étend son emprise à l’échelle planétaire, la BERD se mobilise en tant qu’institution financière internationale pour soutenir les économies où elle investit et opère. Le Conseil d’administration de la Banque a approuvé vendredi soir la constitution d’un fonds d’urgence de 1 milliard d’euros. La BERD a indiqué que ce montant était une première étape et qu’elle se tenait prête à renforcer son action si nécessaire au moment opportun.

Le « Fonds de solidarité » montre que la BERD continue d’exercer ses activités et qu’elle s’est donné les moyens d’intervenir rapidement et résolument. La Banque est en mesure de le faire grâce à sa solide assise financière et aux excellents résultats obtenus ces dernières années. En ce moment critique, la BERD est bien équipée pour appuyer ses clients et pays d’opérations.

“Ces jours-ci, on nous a souvent demandé quel serait l’impact à court et à long terme des événements actuels”, souligne la BERD pour affirmer ensuite que , contrairement à la crise financière de 2008, une reprise rapide est possible une fois que la pandémie aura été contenue.