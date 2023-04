La BERD annonce les lauréats du concours de start-ups AgVenture, dont 2 tunisiennes

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a révélé les noms des lauréats et des finalistes d’AgVenture, le concours d’innovation agroalimentaire organisé par la Banque. L’annonce en a été faite aujourd’hui lors du Consumer Rules Summit à Zagreb. Les gagnants sont les start-up Kumulus, Biftek et Smapp Lab.

Kumulus est une entreprise tunisienne qui produit et exploite des machines reproduisant le phénomène de la rosée, produisant de l’eau douce de manière durable. Biftek est un producteur turc de suppléments de croissance qui réduit le coût de la viande cultivée en laboratoire. Smapp Lab est une plateforme hongroise de surveillance des insectes qui aide les agriculteurs à optimiser l’utilisation des pesticides.

Deux des finalistes sont bulgares : Cuppfee, qui produit des gobelets comestibles pour réduire les déchets, et Ondo, qui se spécialise dans les systèmes d’automatisation pour l’agriculture. Le troisième lauréat est la start-up tunisienne Seabex. Elle propose aux agriculteurs des solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’irrigation et économiser l’eau.

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de divers critères, notamment la pertinence du problème que les entreprises tentent de résoudre, la différenciation du produit ou du service, leur stratégie de commercialisation, les progrès réalisés, l’expérience de l’équipe et le financement.

Les jeunes entreprises lauréates bénéficieront d’un soutien consultatif personnalisé d’une valeur maximale de 80 000 euros dans le cadre du programme Star Venture et d’une subvention de 10 000 euros pour des services supplémentaires, ainsi que d’opportunités de mise en réseau et de visibilité lors de forums internationaux. Les finalistes recevront jusqu’à 50 000 euros pour des conseils personnalisés et une subvention supplémentaire de 10 000 euros.

EBRD AgVenture soutient les entreprises agroalimentaires innovantes en phase de démarrage et vise à résoudre les problèmes majeurs auxquels les systèmes alimentaires sont confrontés, tels que l’efficacité de la production alimentaire, le changement climatique et l’inclusion des groupes cibles et des petites entreprises dans les chaînes de valeur mondiales.

Avec une population mondiale qui devrait passer d’environ 7 milliards en 2012 à 9,6 milliards en 2050, la sécurité alimentaire est aujourd’hui le défi mondial le plus urgent. En outre, le changement climatique a un impact négatif sur toutes les activités de la chaîne alimentaire. La BERD s’attaque à ces problèmes en encourageant le développement de produits, de services et de technologies innovants pour rendre le secteur agroalimentaire plus durable, plus efficace et plus inclusif.