La Berd au secours de la Transtu, pour 18 nouvelles rames de métro

La BERD a accordé jeudi, à la TRANSTU, un prêt de 45 millions d’euros ( 145 millions de dinars), destiné au financement de 50% du projet de renouvellement du parc de wagons du train TGM (Tunis -Goulette-Marsa).

Le prêt va servir à l’acquisition de 18 nouvelles rames de métro, qui seront mises en service sur cette ligne historique, reliant le centre de la capitale à la Marsa. Les nouvelles voitures remplaceront un matériel roulant vieux de 40 ans.

L’accord de crédit a été signé, à Tunis, entre le Ministre des finances, du développement, de l’investissement et de la coopération internationale par intérim, Ridha Chalghoum et le chef du bureau de la BERD en Tunisie, Antoine Sallé de Chou.

Selon le PDG de la Société des transports de Tunis Anis Malloulchi, l’opération de réception des wagons durera de mars 2023, à mars 2024. L’appel d’offres sera lancé le 18 décembre 2019, sachant que la période de réalisation du projet est de l’ordre de 35 mois.

Par ailleurs, la Transtu bénéficiera d’une assistance technique, outre l’adoption et l’application de mesures destinées à améliorer son efficacité opérationnelle et ses performances financières. Ce projet comporte également, un volet portant sur la mise en œuvre d’un plan visant à renforcer les pratiques de gouvernance et de contrôle interne de l’entreprise.

Cette opération permettra de renforcer la capacité, la fiabilité et la sécurité de la ligne, en améliorant la qualité et la fréquence du service.

De son côté Chalghoum a indiqué dans une déclaration aux médias, que ce crédit s’inscrit dans le cadre du plan du transport (2016-2020), pour renouveler le parc des wagons du train TGM, dans l’objectif d’améliorer les services de transport.

Le ministre des finances a annoncé que la deuxième partie du projet devrait être financée par la Banque européenne d’investissement (BEI), moyennant un crédit de 45 millions d’euros.

Pour sa part, le chef du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a précisé que ce crédit qui sera remboursé sur 15 ans, est accordé à des conditions avantageuses, moyennant un taux d’intérêt ne dépassant pas 1%, avec une période de grâce de 5 ans. Un don de 1,26 million d’euros destiné à l’assistance technique, va suivre l’octoi de ce prêt.

En outre, La BERD collaborera avec la TRANSTU pour élargir l’accès des femmes aux services de transports publics, en accordant une importance particulière à leur sécurité, tout en encourageant l’égalité des genres au sein du personnel de l’entreprise.

Pour la BERD, l’amélioration des services ferroviaires devrait réduire la circulation des voitures particulières et des minibus, soit une baisse des émissions de CO2 de l’ordre de 8 037 tonnes par an.