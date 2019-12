La BERD finance les petites entreprises via 5 millions d’euros à la CIL

La BERD, attentive à la compétitivité des petites entreprises en Tunisie, a augmenté le volume des fonds à disposition avec un prêt de 5 millions d’euros à la Compagnie Internationale de Leasing (CIL).

Les fonds de la BERD aideront CIL à financer les petites entreprises locales, un segment qui reste largement mal desservi et ne peut donc pas réaliser son potentiel. CIL compte parmi les cinq plus grandes sociétés de crédit-bail au pays. Elle est cotée à la Bourse de Tunis et contrôlée majoritairement par un groupe d’investisseurs locaux.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi 874 millions d’euros dans 42 projets et fourni une assistance technique à près de 1 000 petites et moyennes entreprises (PME), dont les deux tiers dans les régions.

L’accès au financement et aux liquidités freine la croissance de nombreuses entreprises privées dans le pays. Les micros, petites et moyennes entreprises sont au cœur de l’économie tunisienne, représentant plus de 80 000 entreprises et 40 % du PIB du pays. Les petites entreprises emploient plus de la moitié de la population.

Les investissements de la Banque visent à rendre la Tunisie plus compétitive en ouvrant les marchés et en renforçant la gouvernance, à promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant dans des zones reculées, à renforcer la résilience et la capacité d’adaptation du secteur financier et à favoriser l’intégration économique des femmes.