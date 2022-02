La BERD soutient une plateforme numérique pour stimuler l’investissement du secteur privé en Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) contribue au développement d’un secteur privé plus fort en Tunisie en soutenant le guide numérique pour les investisseurs du Fonds tunisien de l’investissement (Tunisian Investment Authority ) TIA.

La TIA fournit cette plateforme stratégique pour les secteurs public et privé visant à proposer des politiques et des réformes pour promouvoir le développement du secteur privé.

Le guide interactif et numérique pour les investisseurs a été lancé en janvier 2022, car de nombreuses entreprises et investisseurs avaient adopté des outils numériques pendant la pandémie de Covid-19 afin de mieux promouvoir leur travail.

À mesure que la pandémie se propageait, les agences d’investissement de divers pays se sont tournées vers les outils numériques pour mieux promouvoir leurs services. Ce nouveau guide est le fruit d’une collaboration public-privé qui vise à introduire les meilleures pratiques internationales et à fournir des informations concises sur le cadre juridique, les mécanismes de financement et les systèmes d’incitation aux investissements en Tunisie.

En outre, le guide offre un aperçu des opportunités d’investissement dans les principaux secteurs d’activité du pays, tels que l’énergie verte, les produits pharmaceutiques, les technologies de l’information et de la communication, le textile et le tourisme. Une version mobile de l’outil numérique a également été publiée en trois langues afin de répondre aux besoins d’un plus large public d’investisseurs.

Le lancement du guide a été annoncé lors du Forum des affaires UE-Afrique à Bruxelles.

Nodira Mansurova, responsable de la BERD en Tunisie, a déclaré au site de la BERD : » Nous sommes très heureux d’aider TIA à améliorer l’environnement des affaires et à fournir des outils numériques aux investisseurs. La numérisation est une priorité essentielle pour la BERD. Avec des investissements, un engagement politique et des services de conseil, nous voulons aider la Tunisie à devenir un champion du numérique et ce projet est une étape concrète dans cette direction. »

Le directeur général de TIA, Mohamed Ouertatani, a déclaré que « le Fonds est reconnu comme le principal point de contact pour les investisseurs locaux et internationaux. A la lumière des opportunités d’investissement disponibles en Tunisie, l’équipe de TIA est prête à conseiller et à soutenir les entreprises et les investisseurs qui prévoient des activités futures dans le pays. »

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 1,4 milliard d’euros à travers 57 projets dans le pays, tant dans le secteur privé que public.