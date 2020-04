La Bétadine susceptible de réduire le Coronavirus dans la gorge

Le Conseil national de l’Ordre des aides pharmaciens a publié sur sa page facebook, une étude d’un professeur à la Faculté de pharmacie de Bordeaux, selon laquelle, la Bétadine, cet antiseptique à large spectre est susceptible de réduire le coronavirus dans la gorge, avant qu’il ne s’attaque aux poumons.

Luc Grislain, professeur à la faculté de pharmacie de Bordeaux, recommande aux personnes ayant des premiers symptômes de Covid-19 (maux de gorge, toux…) de faire des gargarismes de povidone iodée, c’est-à-dire avec de la Bétadine verte diluée, et cela trois à quatre fois par jour, après les repas.

”Ce geste barrière est également recommandé en prévention, en complément des autres dispositifs, pour toute personne en contact avec des personnes atteintes”, a-t-il précisé.

”La Bétadine verte est un bain de bouche pour les infections buccales à 10% de povidone iodée, aromatisé à la menthe. Il est à ma connaissance le seul bain de bouche à présenter cette activité virucide. En Corée et dans différents pays asiatiques, la Bétadine est proposée en gouttes nasales. Et d’après les contacts que je peux avoir avec des scientifiques coréens, il semblerait que ce produit ait été utilisé plus largement chez eux dans la lutte contre le coronavirus”, a-t-il encore expliqué.