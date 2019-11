La BH Bank à la recherche d’un nouveau DG pour sa TFBank

La BH Bank, institution financière publique, désormais en charge de la TFBank, a entamé les démarches pour trouver un nouveau DG à l’unique banque tunisienne à Paris. Créée en 1977, cette banque tunisienne de droit français, connait beaucoup de difficultés financières. En 2018, sa filiale tunisienne était déficitaire de 1,112 millions d’euros, après un tout petit PNB de 659 mille euros. En France, le dernier bilan financier rendu public en 2015, faisait état d’un déficit de plus de 12,7 millions d’euros, après un RBE négatif de 2,473 millions d’euros aussi.

Le remplaçant de Houcine Mouelhi devra avoir au moins 10 ans dans un poste managérial de haut niveau dans une banque ou une institution financière. Le candidat au poste de DG de la TFBank, devra aussi avoir un niveau BAC+5 de préférence en spécialités, économie, gestion, finance ou comptabilité, et ou grandes écoles Master en finance ou en management ou équivalent. Il devra, après tout cela, et en un mot, sauver la banque et éviter que l’autorité de régulation bancaire française, ne lui retire son autorisation. Et en premier lieu, imaginer un autre busines modèle pour la banque et recouvrer toutes ses dettes.