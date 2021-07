La BH BANK en Première ligne du Front de Bataille Contre la COVID-19

Durant cette période caractérisée par une aggravation sans précédent de la situation sanitaire, la BH BANK apporte sa contribution via une participation renforcée à la campagne nationale de lutte contre le COVID19 qui vise, entre autres, à doter les Hôpitaux de matériel de respiration.

Il est à rappeler que face à la gravité de la situation sanitaire, marquée par la pénurie de matériel médical au niveau des Etablissements Publics de santé (EPS), une action RSE commune BH BANK/BNA/Association Nourane a été lancée depuis la fin de l’année 2020 sous le leitmotiv, » Tout seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin ». Cette action s’est concrétisée par la dotation de plusieurs EPS de matériel de respiration.

Au vue de l’aggravation de la nouvelle vague de la pandémie cette action a été relancée dernièrement sous le signe « Un Condensateur…Une Vie ». Elle consiste à doter les hôpitaux publics implantés sur tout le territoire tunisien de condensateurs d’oxygène de 10 L oxygénant deux personnes à la fois et ce, pour faire face à la pénurie d’oxygène au niveau des établissements sanitaires.

140 concentrateurs ont été réservés pour cette action et seront affectés aux EPS répartis sur tout le territoire tunisien. Fidèle à son engagement social et imprégnée d’un élan de solidarité incommensurable, la BH bank continue à apporter soutien et appui à tous les concitoyens.