La BIAT annonce la gratuité des retraits à partir des distributeurs

En vue de participer à l’effort national de lutte contre la prorogation du Coronavirus – COVID-19, la BIAT offre à l’ensemble des détenteurs de cartes bancaires et postales tunisiennes la gratuité des retraits d’espèces via son parc de plus de 260 distributeurs automatiques de billets répartis sur l’ensemble du territoire tunisien.

L’ensemble des détenteurs de cartes bancaires et postales tunisiennes peuvent désormais effectuer gratuitement et sans frais des opérations de retrait d’argent à partir de ses 268 distributeurs automatiques de billets répartis sur toute la république.

A rappeler que les opérations offertes par les distributeurs automatiques sont d’ores et déjà gratuites pour les détenteurs de cartes bancaires BIAT.

La BIAT recommande à sa clientèle de privilégier l’utilisation des outils canaux à distance :

Le centre de relation clientèle accessible au 31 31 18 18 et accessible du lundi au vendredi de 8h à 14h30 et le Samedi de 09h à 13h, pour répondre à leurs demandes d’informations diverses et leur apporter l’assistance nécessaire ;

L’application Biatnet qui permet de consulter le solde et l’historique des comptes, les opérations par carte, d’effectuer des virements, de télécharger des relevés ainsi que d’autres opérations bancaires diverses.

Banque responsable, la BIAT s’engage à suivre de près l’évolution de la situation et à adapter les mesures prises. L’objectif est de participer à l’effort national de lutte contre de coronavirus, d’assurer la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs ainsi que la stabilité des activités et des opérations avec une qualité de service optimale.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

