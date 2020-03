La Biat continue son ascension et l’UIB fait bonne performance

« Sans grande surprise, l’UIB a affiché un bilan honorable en 2019. La banque a terminé l’année sur croissance de son PNB de 15,6% à 419,5 MDT ». C’est ce qu’a estimé Tunisie Valeurs (TV) dans sa dernière analyse des performances du secteur bancaire tunisien au cours de l’exercice 2019. Selon la même source, « cette bonne performance est redevable à la bonne exposition de la banque à l’activité du crédit classique (+17,1% à 246,7 MDT au niveau de la marge d’intérêt, soit 58,8% du PNB) et à sa forte capacité génératrice de commissions (+17,3% à 124,1MDt au niveau de la marge sur commissions) ». TV estime que « le leadership de l’UIB sur le segment des particuliers et la réactivité de son offre de produits, lui valent aujourd’hui d’afficher la deuxième plus forte exposition aux commissions (une proportion de 30% dans le PNB) et le ratio de couverture de la masse salariale par les commissions le plus élevé à l’échelle du secteur (94% en 2019) ».

Pour la BIAT, que Tunisie Valeurs a désigné comme étant « le leader du secteur », la banque du groupe Mabrouk « poursuit son ascension avec un PNB en hausse de 14,6% à 957MDt au terme de 2019. Avec sa taille critique, sa collecte bon marché et sa politique dynamique de placement en titres souverains, la banque garde le cap sur la croissance, toutes catégories de revenus confondues. Malgré sa taille importante (un effectif de plus de 2000 salariés) et l’étendue de son réseau commercial (un réseau de 204 agences à fin 2018), la BIAT maintient une productivité dans les standards les plus élevés du secteur: 1) un coefficient d’exploitation estimé de 41,8% (en retrait de 4,2 points de pourcentage par rapport à 2018) contre une moyenne de 48,4% pour la concurrence privée et 2) un ratio de couverture des charges salariales par les commissions de 93,3% (en progression de 10,3 points de taux par rapport à 2018) contre une moyenne de 73,1% pour la concurrence privée ».