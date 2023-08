La Biat explique l’effet restrictif constaté sur la liquidité bancaire

« Au cours du 1er trimestre de l’exercice 2023, la liquidité bancaire a subi un effet restrictif ». C’est ce qu’affirme le bulletin trimestriel de conjoncture de la Biat. Selon les analystes de cette banque privée (Oualid Jaafar Chief Economiste & Asma Bejaoui Karoui Senior Research Project Manager), cet effet a été « engendré par, d’abord la hausse des opérations d’achat nettes de devises par les banques auprès de la BCT. Ces opérations ont exercé un effet restrictif sur la liquidité bancaire estimé à 446 MDT. A partir du 2ème trimestre, le marché des changes est devenu « long » exerçant un effet expansif sur la liquidité bancaire. Ensuite, le recours récurrent de l’Etat à la dette intérieure, principalement à travers les émissions de bons du trésor afin de répondre au besoin de financement du déficit budgétaire. D’ailleurs la composante « Open-Market » a vu son solde moyen augmenté de 60% ».

Selon ces mêmes analystes, « les souscriptions à l’emprunt obligataire national à hauteur de 715 MDT a exacerbé davantage l’effet restrictif sur la liquidité bancaire. Il convient de noter que cet effet restrictif a été relativement atténué grâce au remboursement par l’Etat de 1 368 MDT au titre BTCT venus à échéance et de 337 MDT au titre d’intérêts sur BTA ».

Et en dernier lieux d’explication des causes de l’effet restrictif constaté au cours du 1er Ter 2023 sur la liquidité bancaire en Tunisie, « les BMC [ Ndlr : Billets et monnaies en circulation en Tunisie] ont également exercé un effet restrictif sur la liquidité bancaire compte tenu de l’augmentation de ≈1 493 MDT par rapport à la même période en 2022. A fin juin 2023, l’accroissement s’élève à ≈ 2 400 MDT en GA »