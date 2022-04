La Biat lance avec Backbase une nouvelle offre numérique mobile et web innovante

La BIATs’est associée avec succès à Backbase, leader de la catégorie Engagement Banking, pour lancer une nouvelle offre numérique mobile et web innovante pour ses clients, qui améliorera considérablement leur engagement, contribuant ainsi à une plus grande part du marché de la banque numérique.

Dans le cadre de sa mission de pionnier de l’innovation bancaire en Tunisie, la BIAT a choisi Backbase comme partenaire technologique pour proposer une offre de banque de détail. En s’appuyant sur les fonctionnalités bancaires prêtes à l’emploi de la plateforme Backbase Engagement Banking, la BIAT va désormais proposer une expérience utilisateur innovante, disponible partout, à tout moment et sur n’importe quel appareil.

Backbase affirme avoir su traduire la vision de la BIAT et accompagner la banque dans la création d’une offre web et mobile pour les clients particuliers. Value Digital Services, le partenaire d’implémentation et d’intégration, a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l’usine numérique de la BIAT pour piloter l’implémentation de la plateforme Backbase Engagement Banking.

Matthijs Eijpe, Vice-président régional EMEA de Backbase, qui a été impliqué dans le projet dès le début, a ajouté : « La BIAT a été à la pointe de l’innovation bancaire en Tunisie, et avec le lancement de leur nouvelle offre de détail mobile et web, leurs clients bénéficieront d’une expérience utilisateur sans friction leur donnant plus d’autonomie, un gain de temps tout en facilitant la communication avec la banque et la gestion des opérations quotidiennes numériquement. La nouvelle plateforme permettra d’améliorer l’efficacité des opérations de la BIAT. »

« La BIAT dispose désormais de bases solides pour devenir un leader de la banque numérique en Tunisie, l’usine numérique étant l’épicentre de l’innovation. La banque peut maintenant poursuivre son développement continu en s’appuyant sur la plateforme d’engagement Backbase et des équipes numériques rigoureuses avec le soutien de Value Digital Services « , déclare Slim Besbes, responsable de la Digital Factory chez Value Digital Services.