La BIAT lance son pack exclusif dédié aux startups

La BIAT lance son offre Startup destinée aux entreprises ayant obtenu le label « startup » selon la règlementation en vigueur avec pour objectif d’apporter les produits et services bancaires nécessaires à l’exercice de leur activité et d’accompagner leur croissance. Cette offre vient renforcer l’engagement de la BIAT au profit de l’entrepreneuriat déjà initié à travers les projets de la Fondation BIAT et de la plateforme d’incubation BIAT Labs.

La nouvelle offre BIAT dédiée aux startups

Désireuse de répondre aux besoins spécifiques des startups et de contribuer à leur essor, la BIAT lance l’offre Startup à destination de ces sociétés innovantes et à fort potentiel de croissance.

Cette offre inédite intègre un pack Startup regroupant un ensemble de produits et services nécessaires à son activité avec des conditions tarifaires avantageuses.

Le pack comporte un compte en dinar et un compte en devises pour simplifier la gestion de l’activité courante.

A travers le compte en devises, la Startup peut recevoir des devises provenant des participations de non-résidents à son capital et en disposer dans la limite de l’équivalent de trente mille dinars par bénéficiaire en cas de voyage d’affaires. Il inclut également l’offre de cartes bancaires dont les cartes Business et les cartes technologiques.

La carte technologique permet d’effectuer des paiements en devises via internet avec un plafond rehaussé à cent mille dinars utilisables en une ou plusieurs fois pendant une année civile.

En outre, le pack Startup propose des services de banque à distance permettant le suivi des comptes et des opérations liées à l’activité à l’international et les virements en dinars et en devises, vers la Tunisie et l’étranger.

La BIAT ne cesse d’étoffer son offre de produits et services afin de s’adapter aux exigences du marché et d’accompagner le développement économique. La nouvelle offre Startup constitue le couronnement d’une stratégie qu’elle a mis en place pour soutenir les entrepreneurs à tous les stades de leurs projets à travers des actions citoyennes et engagées.

Engagement sociétal de la BIAT pour la promotion de l’entrepreneuriat

Aujourd’hui, la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale font partie intégrante de la politique de responsabilité sociétale de la BIAT. Cela s’est traduit par l’initiation de grands projets portés par des structures indépendantes avec une mission et une vision sociétales.

La BIAT a consolidé son rôle sociétal par la création en 2014 de la Fondation BIAT qui s’implique activement pour le développement de la culture entrepreneuriale et accompagne les jeunes entrepreneurs et porteurs d’idées de projets à travers des programmes alliant l’idéation, le mentoring, le coaching et le networking.

La BIAT a créé en 2017 sa plateforme d’incubation BIAT Labs marquant une étape importante dans le soutien des jeunes entrepreneurs. BIAT Labs livre un programme d’incubation complet sur quatre mois, intégrant un accès à un espace de travail, un accompagnement individuel par des mentors spécialisés et un soutien technique, juridique et administratif. Il intervient également au niveau de la mise en contact des entrepreneurs incubés avec des bailleurs de fonds notamment lors des Investordays.

Banque responsable, la BIAT a ancré son engagement citoyen à travers la création de structures pérennes et indépendantes pour impulser l’initiative entrepreneuriale et soutenir les entrepreneurs à différentes phases de leurs projets.

Elle crée aujourd’hui un bouquet de services destiné aux startups afin de faciliter leur gestion courante.