La BIAT obtient le prix de « Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie 2019 » décerné par Capital Finance International

La BIAT a reçu, au titre de l’année 2019 la récompense de «Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie» décernée par le magazine Capital Finance International. Cette distinction appuie la bonne gouvernance de la BIAT, élément clé de sa réussite.

En 2019, le magazine anglais Capital Finance International, référentiel mondial d’informations et d’analyses pertinentes sur les tendances et les réalisations dans la finance et l’économie a attribué son prix de meilleure gouvernance bancaire en Tunisie à la BIAT. En effet, un jury de spécialistes s’est basé sur plusieurs critères pour l’attribution de ce prix. Ces critères d’évaluation tiennent compte de la stabilité et la performance financière ; la qualité du service client ; la création de valeur et l’innovation ; le leadership exécutif ; l’excellence dans la gouvernance de l’entreprise ; la gestion des risques ; l’utilisation de la technologie et la considération de la responsabilité sociétale des entreprises en tant que partie intégrante des activités commerciales bancaires.

Les points saillants des conclusions du jury sont les suivants :

La BIAT, fondée en 1976, s’est bâtie une solide réputation en matière de performance et de gouvernance d’entreprise.

La BIAT intègre sa responsabilité sociétale dans sa stratégie d’entreprise et assure la transparence de ses actions et de ses performances ce qui lui a permis de créer un environnement de travail encourageant et enrichissant pour ses employés.

La Fondation BIAT pour la jeunesse, créée en 2014, gère des programmes de proximité proposant des activités culturelles, éducatives et entrepreneuriales aux jeunes Tunisiens. La fondation a pour objectif de réduire les inégalités sociales et d’encourager l’excellence académique, de développer les compétences et de favoriser la créativité.

Le rapport du jury est disponible sur ce lien : https://cfi.co/awards/africa/2019/biat-banque-internationale-arabe-de-tunisie-best-bank-governance-tunisia-2019/

Chaque année, la BIAT reçoit plusieurs récompenses internationales qui viennent saluer sa solidité et sa performance soutenue. La consécration de Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie 2019, l’honore et assoie le bien fondé de ses orientations stratégiques et de la feuille de route qu’elle a mis en place depuis de nombreuses années et qui se base sur la bonne gouvernance, véritable pilier de sa prospérité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

À propos de CFI.co

CFI.co est un journal imprimé et une ressource en ligne présentant des informations sur les affaires, l’économie et la finance. La revue reconnaît que la distinction traditionnelle entre marchés émergents et développés est maintenant beaucoup moins significative à mesure que les économies mondiales convergent. Basé à Londres, la ville la plus multiculturelle du monde, CFI.co couvre et analyse les facteurs à l’origine de ce changement. En combinant les vues des principales organisations multilatérales et nationales avec le leadership éclairé de certains des plus grands esprits du monde, l’équipe éditoriale dédiée de CFI.co veille à ce que les lecteurs comprennent mieux les forces qui influencent et transforment l’économie mondiale.

À propos du programme de prix CFI.co

Chaque année, CFI.co recherche des personnes et des organisations qui contribuent de manière significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. CFI.co, réalisant des reportages en première ligne sur les économies en mouvement, se rend compte que les meilleures pratiques se trouvent partout dans le monde. Le programme de récompenses vise à identifier et à récompenser l’excellence où qu’elle se trouve. Le programme vise à inspirer les autres à améliorer encore plus leurs performances.