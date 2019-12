La BIAT organise ses rencontres annuelles au Cap Bon, Sousse et Sfax

La BIAT, partenaire du développement de ses clients :

Dans son allocution, le Directeur Général a mis l’accent sur l’accompagnement des clients dans les différents secteurs économiques malgré la conjoncture difficile et le resserrement des liquidités sur le marché.Cet accompagnement démontre des efforts déployés pour rester à la hauteur des attentes et des ambitionsdes partenaires de la BIAT.

Aussi, l’évolution des indicateurs de la BIATatteste de lasolidité et de la résilience de son modèle économique. Ceci représente pour l’ensemble des clientsun gage de stabilité et une garantie de leuraccompagnement futur.

La BIAT publie une note de conjoncture économique :

Le concours de la BIAT à l’économie nationale ne se résume pas à sonactivité bancaire. En témoigne la mise en place depuis deux ans d’une structure dédiée à la recherche économique dans le but d’amener des propositions concrètes susceptibles de contribuer à la dynamisation de la croissance et à des avancées économiques en Tunisie.

Dans ce cadre, un point de situation de la conjoncture économique en Tunisie et de ses perspectives d’évolutiona été présenté lors des évènements. L’analyse montre qu’il existe plusieurs prémices à une relance de la croissance en Tunisie et qu’il est primordial que la confiance se réinstalle puisqu‘elle constitue un préalable majeur à la reprise des investissements. Il s’agit des faits saillants de la note de conjoncture économique publiée par la BIAT en octobre 2019.

Le road show de la direction générale de la BIAT dans les régions représente désormais une tradition annuelle qui vient appuyer la stratégie d’accompagnement spécifique et approfondie des entreprises clientes. Forte d’un réseau commercial de 205 agencesimplantées sur tout le territoire, la BIAT a d’ores et déjà mis en place plusieurs initiatives innovantes à travers des lignes de métiers spécifiques dédiées au conseil et à l’accompagnement des investisseurs.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.