La biennale de l’art : Hyundai s’associe avec l’association SFEB Soutien des artistes pour une solidarité POP ART

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, s’engage dans une démarche artistique et humanitaire en soutenant l’évènement « La biennale de l’art », programmé en mars 2021 par l’association Société française d’entraide et de bienfaisance (SFEB).

- Publicité-

Pour présenter l’action, le showroom Hyundai Ain Zaghouan a abrité une conférence de presse rehaussée par messieurs Mehdi Mahjoub, directeur général d’AlphaHyundai Motor et Michel Delattre, Président de la SFEB. Le concessionnaire exprime son engagement total pour la réussite de cette action humanitaire ayant pour objectif le soutien des personnes en grande difficulté sociale, médicale ou familiale particulièrement durant cette période difficile.

« Hyundai poursuit son engagement sociétal et citoyen et s’associe à la SFEB pour réussir une action à la fois culturelle et humanitaire. Deux centres d’intérêts que nous visons actuellement dans notre stratégie RSE », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Du 5 au 9 mars 2021, les peintres tunisiens au chevet de leur société

A travers l’exposition « La biennale de l’art », l’association SFEB, en partenariat avec Alpha Hyundai Motor, vise à mener à bien des projets et actions en faveur des personnes nécessiteuses.

Une cinquantaine d’artistes (peintres, céramistes ou sculpteurs) ont répondu à l’appel sociétale et seront au rendez-vous pour cet évènement multiple (culturel et humanitaire) orienté POP ART.

La recette des ventes des œuvres exposés reviendra à la SFEB pour les besoins des actions humanitaires planifiées au faveur des citoyennes et citoyens touchés par l’impact social, médical ou économique du covid-19.

Hyundai récompense les peintres

Pour la première fois en Tunisie, Alpha Hyundai Motor mettra deux voitures à la disposition des artistes qui, sans nul doute, prendront à cœur de les transformer en œuvres d’art et d’ajouter ainsi à leur valeur intrinsèque. Le concessionnaire récompense les artistes participants à travers un traitement privilégié dans ses showrooms durant l’année 2021.

A travers cette participation, Alpha Hyundai Motor consolide sa position d’entreprise responsable proche des préoccupations de sa société et enracinée dans une vision citoyenne.