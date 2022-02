La BM accompagnera la Tunisie dans l’exécution de son programme de réformes

La Banque Mondiale (BM) est disposée à accompagner la Tunisie dans l’exécution de son programme de réformes et à poursuivre la mise en œuvre de projets de coopération en cours, a affirmé le vice –président de la Banque Mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Férid Belhaj, lors d’une réunion, vendredi, avec la ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia.

Parmi ces projets en cours, figure le programme de protection sociale et celui d’appui aux petites et moyennes entreprises (PMEs). La ministre des Finances a mis l’accent, à cette occasion, sur l’accord conclu entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international, rappelant qu’une équipe de travail du FMI mène actuellement des pourparlers avec la partie tunisienne concernant le programme de réformes.

« L’Etat tunisien respecte, en dépit des difficultés, ses engagements avec les bailleurs de fonds internationaux, et remplit au niveau intérieur son rôle social et économique », a-t-elle dit.