La BM disposée à apporter son soutien pour accompagner la Tunisie dans son processus de réformes

Le vice-Président de la Banque Mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), M. Ferid Belhaj, a fait part de la volonté de la BM à apporter son soutien pour accompagner la Tunisie dans son processus de réformes et de développement socio-économique afin de consolider la résilience de son économie, et ce, lors d’une rencontre qu’a eu, lundi, à Tunis, avec le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi.

Cette entrevue a, notamment, porté sur la situation économique de la Tunisie ainsi que l’état et les perspectives de la coopération technique entre les deux institutions, selon un communiqué publié par la BCT, mardi.

A cette occasion, El Abassi a salué la qualité des échanges et de la coopération avec la Banque Mondiale tout en rappelant que la BCT s’est engagée, depuis trois ans, dans un processus de réforme ambitieux basé sur une approche participative avec les partenaires techniques dont la Banque Mondiale ou l’IFC.

Il a, ainsi, mis en exergue la qualité de la contribution des experts de la Banque Mondiale dans le développement de plusieurs projets stratégiques au sein de la BCT, notamment le développement des paiements digitaux, la promotion de l’inclusion financière ou la mise en place d’une stratégie de résolution des prêts non performants (NPL’s).

S’agissant du financement de l’économie Tunisienne, le gouverneur, tout en saluant son soutien financier et technique, a appelé la Banque Mondiale à poursuivre son appui notamment dans la conduite des réformes.

Ont pris part à cette rencontre MM. Jesko Hentschel, Directeur Pays pour le Maghreb et Malte, Alexandre Arrobbio, Représentant Résident du Bureau de la BM en Tunisie, Georges Ghorra Représentant Résident de la Société Financière Internationale (IFC) en Tunisie et Mme Nadia Gamha, Vice-Gouverneur de la BCT.